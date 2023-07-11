里長伯加入打詐隊「卡實厲害」！新竹市警第二分局為全面打詐，近日邀集轄內36個里里長共同成立「打詐里長隊」，建立LINE群組即時接收里長伯日常碰到的疑似詐騙服務案件，結果10天就查獲3件詐騙案，共逮捕7人，成效非常良好。

市警二分局指出，詐騙手法層出不窮，讓全民「識詐」為當前重要工作之一，為提升民眾識詐能力，新竹市警察局第二分局邀請轄內所有里長共同加入打詐隊，並以群組即時互通資訊，若里長伯有發現轄內民眾疑有被詐可能，立即在群組通報，警方第一時間即能趕到現場，勸導、阻止民眾匯款後，再與民眾共同查緝詐欺集團，以達到減少民眾財損，遏止詐騙案件發生。

警方統計，光是6月26至7月5日間，警二分局員警與里長伯配合共同查獲詐欺集團就有3案7人，3案皆為投資詐騙，標地分別為股票、虛擬貨幣及黃金。

警方在此3案中，都是在接獲訊息後，立即成立專案小組，由3名被害人配合警方面交，除將取款車手逮捕到案，亦循線查獲多名共犯及幹部，即時攔阻遭詐款項計新台幣201萬元。

第二分局分局長林昆達表示，強力宣導讓全民「識詐」，是警方重點工作之一，識詐宣導團為擴大識詐宣導成效，將分析轄內高發詐欺案件，不定期向各里長宣導識詐，由各里長擔任反詐種子教官，將阻詐觸角深入鄰里每個角落。

民眾若遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，防止被詐騙的機會，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。