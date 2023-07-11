展望下半年，在資通訊數位、車用電動化及自動化，以及人工智慧（AI）高效晶片發展多元化等相關應用驅使下，法人預估第二季觸底反彈後，下半年市況將回溫，2024年將回復成長趨勢。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約8成，環保工程逾1成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。

近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。