展望下半年，在資通訊數位、車用電動化及自動化，以及人工智慧（AI）高效晶片發展多元化等相關應用驅使下，法人預估第二季觸底反彈後，下半年市況將回溫，2024年將回復成長趨勢。
崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約8成，環保工程逾1成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。
近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
崇越科技（5434）公布6月份營收40.9億元，較上月相比成長1％，累計營收達245.5億元。 受惠東南亞、日本等海外營收挹注成長，崇越科技上半年營收達245.5億元。且為因應半導體產業由過去全球分工逐步走向區域化，崇越科技積極布局美、日、中以及東南亞市場，就近服務客戶在地化生產。
展望下半年，在資通訊數位、車用電動化及自動化，以及人工智慧（AI）高效晶片發展多元化等相關應用驅使下，法人預估第二季觸底反彈後，下半年市況將回溫，2024年將回復成長趨勢。
崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約8成，環保工程逾1成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。
近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
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