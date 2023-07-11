全台持續飆高溫，冷氣成為必需品，一名網友表示，眾多冷氣品牌中家人最推國際牌，他想改買其他牌，上網發文問網友是否有推薦的品牌？多數人提到國際牌和日本大金，大讚是「冷氣2大霸主」，用10年都沒問題，事實上台電過去曾教民眾選購冷氣，想要省電只要把握2大原則，買能源效率第一級和CSPF值高的機種即可。

原PO於PTT八卦版指出，夏季天氣炎熱，電費又是夏季電價，擔憂吹冷氣會導致電費暴漲，問網友哪一牌的冷氣最省電？他說家中長輩最青睞國際牌，若改買其他牌子，未來發生故障，可能會被念一輩子，「冷氣有推薦的品牌嗎？」

多數網友提到國際牌和日本大金，「國際和大金都不錯，是冷氣霸主」、「認真回，推國際牌」、「絕對是國際」、「大金，其他都垃圾」、「當然買大金啊」、「絕對是國際，比較CSPF（冷氣季節性能因數，數值愈高愈省電）就知道」、「國際牌用10年了，沒出過問題」」。

台電過去也曾在臉書上表示，長時間吹冷氣省電有感的方式就是改用變頻冷氣，尤其是能源效率第一級和CSPF值高的機種最省電。台電解釋，變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣的差別，在於室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，室內溫度上升會再次運轉；變頻則是以較低頻運轉，減少壓縮機開關次數達到省電效果。

台電強調，如果只是在睡前開冷氣讓室內降溫，定頻冷氣就符合需求；若是長時間使用冷氣，建議改用變頻冷氣，省電就會很有感。