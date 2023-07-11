安馳上半年合併營收35.91億元，較去年同期增加11.84％，主要受惠半導體驗證平台需求、5G高速傳輸及工控自動化測試設備需求穩定增加。

安馳表示，今年上半年AMD代理線出貨量成長明顯，較去年同期成長超過3成，主要受惠AI生成技術帶動半導體驗證平台需求大幅增加，以及軍工航太、智慧醫療等出貨量穩定成長，而在5G高速傳輸設備及工控自動化測試設備等利基型的新興應用領域部分，預估下半年出貨量亦將再增加。

在ADI代理線方面，工控、自動化測試設備及儀器等應用面相關需求持穩，且在車用、儲能的產業趨勢帶動下，安馳已切入車用、儲能、電網配置等新應用市場，公司表示，新、舊應用面的市場布局並行，將能進一步提升ADI產品方案的完整度。

安馳進一步表示，上半年在整體產業景氣不明，客戶訂單相對保守下，影響部分產品訂單的出貨進度，預估下半年隨電子產業需求回溫，安馳持續優化產品組合，擴大應用面，提高兩大產品線的智慧製造方案整合度，並積極拓展新代理產品線，整體營收及獲利可望維持穩健成長動能。