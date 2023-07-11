納豆（中）歸隊後首次出國外景，搞笑有趣。（TVBS提供）

曾子余（左起）、納豆、六月，解鎖日本高知必去的七大理由。（TVBS提供）

納豆2022年1月因腦出血住院開刀，歷經一年半的治療與休養身體逐漸恢復，日前與六月、曾子余隨TVBS《食尚玩家》2天1夜探訪日本最後祕境「高知縣」。女友依依（陳依依）也在幕後陪同前往，她開玩笑說：「他有暴食症，沒控制他就停不下來！」對納豆的身體健康一刻也不鬆懈，納豆則是開心大喊：「我是來放鬆的！」

六月、曾子余、納豆近期常在社群分享在日本拍攝搞笑的短影音，曾子余笑說：「因為這趟外景依依也有一起來，活潑的她邀請大家一起拍攝最近很流行的舞蹈影片，沒想到大家一拍就上癮，連續玩了3、4天每天都在拍，甚至邀請當地日本人加入跳舞，讓嚴謹的日本工作人員也被我們團隊的歡樂的氣氛感染，豆哥就在中間接受我們大家的群魔亂舞，非常有趣」。

高知縣森林覆蓋率位居日本第一，有豐富的自然景觀和靈魂美食，優美的景色與人文氣息堪稱日本最後清流。在這集《食尚玩家》中，3位主持人享受天然溫泉、親自料理當地美食火炙稻草鰹魚燒、逛超過300年歷史的封街市集，充分體驗當地的文化與美食，展現滿足身心靈的高知深度之旅，提供最專業的美食旅遊指南，這集特別整理出必去高知的7大理由，敬請鎖定周三晚上10點TVBS 42台《食尚玩家》2天1夜go，完整版於隔日中午上線YouTube頻道。