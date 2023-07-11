親眼見到女友和一名上了年紀的男子開房間，他選擇攤牌問清楚，沒想到女友淚喊「乾爹錢太多我離不開」，讓原PO超傻眼。宛如劇情的故事被分享後，引發眾多網友討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，他的興趣是打德州撲克，平常也帶女友出席，因和場子的人混熟了，變成若臨時找不到荷官，女友會幫忙客串，沒想到事情就發生了。

隨著女友下班時間越來越晚，原PO決定去等她下班，竟看見女友和一個男人上了計程車開去摩鐵，「看到這我就知道了，我把車停在摩鐵對面，等了大概3小時，女友一個人出來」。

原PO直言，他衝上前向女友攤牌，不料女友說對方很有錢，某次問她要不要包養，還真的立刻匯10萬元給她，所以雙方一直保持這種關係。

女友甚至強調仍愛原PO，但如果原PO無法接受，她也只能忍痛分手。原PO嘆，女友認為有了這些錢，兩人畢業後可以輕鬆很多，讓他感到為難，「她是第一個理解我興趣、個性的人，萬萬沒想到是我把她推入火坑」。