海過進出口資料證實6月確實有來自俄羅斯的1,203噸盤元進口，每噸533美元。同時，也有1批來自阿拉伯聯合大公國的1,298噸盤元進口，每噸675美元，市場認為來自俄羅斯的可能性也很高。
由於俄烏戰爭開打後，業者擔心進口俄羅斯產品會遭到制裁，因此過去傳出有俄羅斯盤元進口到台灣時，許多業者都不太相信，但「殺頭的生意有人做」，如今海關資料也證實確有此事。
5月時市場傳出有俄羅斯盤元藉由「洗產地」方式進入台灣，得到海關證實，6月確實有產地載明俄羅斯的1,000多噸盤元進口到台灣，每噸533美元，而同時也有來自中東的1,000多噸盤元進口，每噸675美元。
海過進出口資料證實6月確實有來自俄羅斯的1,203噸盤元進口，每噸533美元。同時，也有1批來自阿拉伯聯合大公國的1,298噸盤元進口，每噸675美元，市場認為來自俄羅斯的可能性也很高。
由於俄烏戰爭開打後，業者擔心進口俄羅斯產品會遭到制裁，因此過去傳出有俄羅斯盤元進口到台灣時，許多業者都不太相信，但「殺頭的生意有人做」，如今海關資料也證實確有此事。
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