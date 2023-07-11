台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）11日召開「民進黨拖延外役監修法，賴清德別裝作局外人！」記者會，呼籲政府落實公平正義，檢討外役監遴選標準，並盡速排審《外役監條例》修法，阻止外役監成為貪污犯、詐欺犯與重刑犯的後花園。（劉宗龍攝）

2014年涉及夜店殺警案嫌犯，獲准入外役監服刑，引發基層員警反彈。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶今召開記者會，批《外役監條例》修法拖延近1年，但為掩護權貴脫罪卻特別積極，曾替民進黨前中常委、貪汙累犯李清福量身推動修法第四條的遴選標準，修法不到3個月就通過，使外役監成為貪汙犯、詐欺犯與重刑犯的後花園，請教副總統賴清德，是否敢將貪汙納入不得遴選的標準？

立委邱臣遠指出，賴清德不負眾望再次「選前才睡醒」，呼籲「法務部、矯正署對外清楚說明，重罪犯應實實在在服完徒刑，不能走旁門左道」，言談中暗示現任政府自己解決，宛如局外人一般，難道要跟蔡英文總統切割？呼籲賴清德絕對不是局外人，要正視自己的角色，民進黨不要到選舉才要政策買票、頭痛醫頭、腳痛醫腳，看社會風向不對，就將全部議題往臨時會丟。

邱臣遠說，去年8月台南殺警案後，民進黨團總召柯建銘稱「外役監草案列入優先法案」，總統蔡英文也指示檢討外役監標準，《外役監條例》民進黨立委提出相當多版本，去年底朝野、行政院提出23個版本，結果當時負責排審的召委陳歐珀最終宣布擇期再審，而第七會期的召委劉建國也沒排審，導致法案卡在委員會審議階段。

邱臣遠直言，民進黨修法怠惰拖延，為掩護權貴脫罪卻特別積極，2020年立委邱志偉等人替民進黨前中常委、貪汙累犯李清福量身推動修法第四條的遴選標準，本來累犯不得申請外役監，但民進黨增加但書、放寬限制，2020年3月排入院會，5月底三讀，9月李清福已經進入外役監「享清福」了，這是民進黨權貴的度假中心嗎？過程毫不拖泥帶水，民進黨為了權貴脫罪，修法不到3個月就通過，外役監讓藍綠貪汙犯、重大經濟犯罪者和黑道得以舒適服刑，變成皇親國戚的度假中心。

邱臣遠直言，2021年監察院調查報告指出，各外役監所關押者中，貪汙犯、殺人犯及強盜犯合計高達近6成，行政院所提修法版本，卻未將貪汙納入不得參與遴選，讓外界質疑是否在為自己「預留後路」，請教賴清德，未來是否敢將貪汙納入不得遴選的標準？還是放任民進黨繼續為政治權貴開後門，打造貪汙的後花園與度假中心？

立委賴香伶表示，為權貴罪犯「服務」的司法弊病，早已冰凍三尺，非一日之寒，自行政院去年9月將《外役監條例》修正案送入立法院，至今卻仍處於「休眠」狀態，民進黨卻拿「還沒達成朝野共識」、「尋求社會共識」當藉口。但民進黨身為國會最大黨，實際上沒有民進黨過不了的法案，只有民進黨過不了的法案；民進黨的雙標作為，就是在漠視社會安全與改革要求。

賴香伶直言，為了降低再犯機率、幫助受刑人融入社會，設置外役監制度是可以的，但當其變成權貴人士縮短刑期的特權就顯得諷刺，過去不少政商人物在外役監服刑，並提早獲得申請假釋的機會，法務部還為權貴司法背書，聲稱社會上有頭有臉的人，因為脫逃、再犯機率低，表現好就容易被選入外役監，這般辯解根本是在火上澆油。外役監的濫用，是對司法體系公正性的嚴重挑釁，但民進黨政府卻透過各種「技術性干擾」拖延修法，成為了護航不公不義的幫凶。

賴香伶指出，去年12月監察院調查報告指出，台南殺警案林嫌的殘刑過長、脫逃風險高，外役監審查未確實，但林嫌在監行狀及家庭支持都是滿分，卻一放出去就砍死2名警察，是他太狡詐，還是外役監在管理上太好騙？此外，2020年監察院曾指正矯正署對外役監受刑人外逃管理缺失，矯正署甚至提出8項「變革績效」改善，但還是每年都有人外逃，近10年共49人，至今仍有2人未緝獲。

民眾黨團認為，民進黨身為國會多數，通過法案明明易如反掌，別只會「看風向治國」，對於《外役監條例》修法，不該再拖延、消極不作為，應納入各黨派建議，促使遴選標準更加嚴謹，透過實際行動破除「為自己人預留後路」的質疑，讓重刑犯好好服完刑期，避免後續衍生更多社會事件，也為社會堅守公平正義。