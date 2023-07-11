行政院10日比照警察人員，核定修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」，內政部長林右昌11日表示，消防、入出國及移民與空中勤務等任務，勤務危險及繁重程度與日俱增，為體恤同仁辛勞與貢獻，將各級別支給數額調高15％，並溯自今年7月1日生效，提供第一線同仁更完整的照顧。

林右昌說明，危險職務加給，從85年迄今已近27年未調整，執行消防、入出國及移民與空中勤務等人員，因勤務特殊性質具有不確定性且危險程度高，致人員異動頻繁，且相關人員囿於高度的專業及技術性，需長時間培育與養成始得勝任此種高壓工作及堅困環境，適度提高危險職務加給數額，除可適時反映其職務危險繁重之現況，亦可激勵同仁工作士氣，有助專業人才的留用及延攬。

消防、移民及空勤人員危險加給共分2級，經大幅調高15％後，原第1級8435元上調至9700元；原第2級6745元上調至7760元，透過實質改善工作待遇，肯定同仁長久以來的辛勞及努力。

林右昌指出，積極爭取危險加給調高過程中，感謝總統、行政院、立法院、人事行政總處及主計總處等各級長官、委員及相關機關的大力支持，未來將更加完善消防、移民及空勤總隊人員福利，政府會全力做好消防等人員最堅強後盾，讓第一線執勤同仁無後顧之憂，繼續守護全國人民的生命財產安全。