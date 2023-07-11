買東西真的要再三檢查，一名網友日前去好市多買一組6片裝的黑巧克力，離開賣場門口時整理購物車發現，黑巧克力竟然只有5片，少了一片，且包裝完整，馬上跟工作人員反應並換貨，原PO貼出經歷後，釣出一堆苦主，還有人表示，之前買一盒金莎也發現少一顆。

一名網友在好市多買到少一片的巧克力組合。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

一名網友今天在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自嘲在Costco拿到這種缺一片的巧克力機會有多大？還好在過門口檢查時他有發現，向員工反應後當場幫忙換一組。從原PO貼出的照片可見，一組6片的82%黑巧克力，封膜完整，沒有人拆封痕跡，但裡面卻少一片。原PO還說，幸好他是買兩組，才知道正常的是一組6片，不然差點就吃虧了。

對此，許多會員表示，「你拿的時候都沒發現？」、「拿到的機率堪比中樂透，恭喜你了」、「以為它少一片是變相漲價了」、「結帳完馬上要到旁邊檢查，帳單有沒有重覆刷、盒裝小包零食或咖啡粉有沒少包、鮮食類有沒貼錯標，現在還要加驗透明包裝有沒有少量，逛Costco真是太有趣了。」

還有其他苦主認證，他們也在好市多買過包裝出包的商品，「我還拿過微微滲漏的洗衣精，被結帳員發現，馬上幫我刷退」、「以前買一盒金莎，拿的時候沒注意看，過幾天要吃，打開時候發現少一顆，就拿去退了」、「我有過踩地雷，退貨好累好麻煩，下次花點時間檢查下」。