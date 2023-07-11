中華民國公教軍警消聯合總會11日上午在國民黨智庫召開「二次年改座談會」，痛批民進黨政府在5年前推動年金改革「違法違憲」，應屬無效，5年來退休人員被砍的金額「應該全數歸還，或打7折歸還」，另希望提升退撫基金的位階至部會層級，並喊出唯有協助國民黨重返執政，讓國民黨總統參選人侯友宜當選總統，「年金再改革」才有機會實現。

中華民國公教軍警消聯合總會總會長劉盛良表示，中華民國政府遷台以來，在台、澎、金、馬地區的成就，公教軍警消貢獻最大，這些人是國家的棟樑，而年金是政府的信賴保證，但民進黨政府上台後卻削減金額，不公不義，將來一定要想辦法恢復過去的年金，該多少就要給多少，但必須先贏得2024大選，要讓國民黨贏得國會多數，總統由侯友宜當選，才能還給公教軍警消人員基本權益。

劉說，2024年總統以及立法委員選舉，一定要爭取國民黨立法委員多數當選，總統由侯友宜當選的話，還給公教軍警消人員的基本待遇，才能夠逐步恢復，這是非常重大的任務，呼籲侯友宜要撥亂反正。

公教軍警消聯合總會副總會長林水吉主張，被扣減的年金如果不能全數歸還，至少要歸還七成，另外退撫基金應提升位階至部會層級。林也在會中呼籲大家，「不要要求侯友宜能為我們做什麼，我們先站出來力挺侯友宜，讓侯友宜有機會當選總統，年金改革才有希望。」

據了解，公教軍警消聯合總會將於13日舉辦會員大會，將會邀請侯友宜參加，會中侯也會回應總會的年改議題，希望能以公務人員出身的身份鞏固公務員選票。