黑人陳建州創辦的「PLG職籃聯盟」旗下高雄17直播鋼鐵人隊，遭網路媒體上報撰文質疑背後金主為陸資，鋼鐵人隊董事長黃哲寬不滿對陳姓記者、上報董事長王健壯各求償100萬元、登報道歉。高雄地院調查後認為，黃最大的資金來源、股東確實為陸資，判黃哲寬敗訴，可上訴。

2021年11月7日，上報刊登「PLG內幕：高雄鋼鐵人撇中資遭打臉，最大股東靠姊夫『中國老賴』錢濤金援」，指PLG職籃聯盟「新成軍的高雄鋼鐵人隊，被爆遭帶有中資疑慮的香港無極人馬接管，原始高雄3大股東急撤，在地化走味」。儘管球團火速消毒，撇稱股東全是台灣人、無任何外資，但媒體調查發現「不僅號稱愛籃球而投資的新任董事長黃哲寬根本『零持股』，最大股東資金也確實來自曾是中國籍、現持香港身分的無極負責人錢濤」。

報導出刊後引發黃哲寬不滿，氣得對陳姓記者、上報董事長王健壯提告，各求償100萬元，並要求兩人登報更正且道歉。

陳姓記者、王健壯表示，稱報導是有關鋼鐵人對是否透過增資方式，讓香港無極集團入股，藉此迂迴方式引進大陸資金。高雄市議員黃捷也曾在議會中質詢此一議題，並有社會團體召開記者會呼籲政府重視，可見該球隊涉及中資及幕後錢濤的資金問題，內容具高度公益性，屬於可受公評之事。

法官查出，高雄育樂公司、黃哲寬等人背景，發現黃哲寬曾為香港無極公司代表，而錢濤又是該公司兩位負責人之一，之後無極公司在台設分公司，黃哲寬也獲派為台灣負責人跟經理，可見黃哲寬應為錢濤的親信。

此外，高雄育樂公司於2021年10月4日變更登記時，已發行股份總數為540萬股，黃哲寬、陳韋翰持股分別為0股、260萬股（佔比48.15％），錢寬也曾對外公開指稱自己借錢給小舅子陳韋翰發展台灣職籃。

法官認為，報導中指稱，高雄育樂公司已為香港無極集團所控制，並進而指稱「高雄淪借殼」，應是有相當理由確信其為真實，況且指稱錢濤為陸商，高雄育樂公司是香港無極勢力控制，淪為借殼等內容，所貶損者實為錢濤、高雄育樂公司，而不是黃哲寬，難以認定報導不法侵害哲寬的名譽、信用權，最後判黃哲寬敗訴，可上訴。