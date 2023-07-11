漢翔今年受惠於國防及民用業務今年大幅成長，股價日前攀高到67.3元以來上市新高價位，昨日以58.3元作收除息。

公司今年上半年營收194.81億元，年增48.40％，國防營收占比接近5成，民用約34％，其它為科技服務收收入。疫情過後全球觀光運輸需求大增，波音預期2022～2041年全球客運運量每年以3.8％增長，未來新機需求41萬架，隨著航空客運逐漸復甦到疫情前，對於商用客機的長期需求持續向上。

漢翔4月取得Leap A核心組合件給空巴的A320系列，合約效期2026～2035年，金額350億元，為中長期帶來新的營收項目。

空軍新式高級教練機總經費686.4億元，共要交付66架，從今年到明年，為高教機交機高峰，2026年前交付完畢。另外，鳳展計畫今年將交付完畢，法人預期今年國防營收仍有雙位數成長。

科技服務方面，除了2021年在台電台中廠區完成5MW儲能系統建置，將再增加2個5MW專案，並參予台電外包的儲能案廠投標，下半年有營收挹注。台電通霄電廠和中油自用發電設備採購案陸續商轉，科技服務今年營收成長動能強勁。