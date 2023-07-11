我國參加在阿拉伯聯合大公國舉行的第34屆國際生物奧林匹亞競賽，今天傳回捷報，在80個國家、320名參賽學生中，我國共獲得3金1銀佳績，國際排名為第3名，僅次於新加坡及印度各獲得4金，表現出色。

我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國166所學校共3504名學生中選出4名學生代表參賽。代表團由中山大學教授江友中擔任領隊，7月2日飛往阿拉伯聯合大公國參賽，大會於當地時間7月10日下午4時舉行閉幕典禮並頒獎。

我國在這次競賽中獲得3金1銀，國際排名第3。我國從1999年到今年共參加過25次國際生物奧賽，其中得第1名有5次、第2名有3次、第3名有7次，其他則是排第4名到第8名。

今年3位金牌獲獎主分別為建中學生王柏翔（個人排名第11名）、台南一中學生林軒名（個人排名第18名）及台中一中學生郭宸彰（個人排名第21名）；1位銀牌獲獎者為建中學生李彥緯（個人排名第36名）。

我國今年表現最好的選手是王柏翔，他表示， 從小到大，他從堅決不讀醫科，開始對生物學感興趣，到如今成為生奧國手，其中的變革實在是太大，但一直以來從未改變的，是他對許多事物都充滿好奇並勇於探索的那份熱情。

王柏翔的老師吳雨哲則說，柏翔是個樂觀開朗、積極進取的學生，且抗壓性極高，對於挫折，他展現出無比韌性，檢討後成長；對於成功，他謙遜內斂，沒有半點驕矜自傲。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。