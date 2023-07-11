今日上午11時許112學年度高級中等學校免試入學放榜，高雄市教育局表示，此次高雄區免試入學考生含大陸考場考生6名，共計有1萬6044人報名，錄取1萬5924人，整體錄取率為99.25％；提醒已上榜同學，持學歷（力）證件、身分證或戶口名簿，於14日上午9時至11時，依各校公告報到方式辦理報到，逾期未報到者視同放棄。

教育局表示，今日上午11時許公告分發結果，高雄區免試入學共計有1萬6044人報名(含大陸考場考生6名)，錄取1萬5924人，整體錄取率為99.25％。考生可至高雄區高級中等學校免試入學委員會網站(https://kh.entry.edu.tw)、各招生學校網頁及校門口公告查看錄取結果。

教育局表示，本次免試入學分發結果通知單，集體報名及個別報名學生均可自行上網查詢列印(https://kh.entry.edu.tw)；欲申請分發結果複查學生，請於12日下午5時前，親自向承辦學校(海青工商)申請。

教育局指出，申請複查學生應填具簡章所附「免試入學分發結果複查申請書」（第91頁附表四）及黏貼「免試入學分發結果通知單」影本，並於申請時繳交複查手續費新台幣50元及貼足限時郵票回郵信封1個。

教育局提醒，已獲錄取的同學，依簡章規定，應持學歷（力）證件、身分證或戶口名簿，於14日上午9時至11時，依各校公告報到方式辦理報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。

另外，教育局表示，若報到日或17日報到後聲明放棄錄取資格日遇颱風警報或發生重大天然災害時，請至高雄區高級中等學校免試入學委員會網站（https://kh.entry.edu.tw）查詢所發布緊急措施消息。