花蓮縣消防局統計近1年受理報案電話，逾7.7萬通裡頭，有1萬多通與救災救護無關，平均每天約有30多通，雖然最高可處5萬元以下罰鍰，但縣內目前未開出任何一張罰單。消防局坦言，祭出罰則用意主要是希望民眾不要濫用119報案電話，進而排擠真正需要救援的人。

花蓮縣消防局統計去年7月至今年6月底止，119受理報案電話約7萬7000多通，其中1萬餘通與救災、救護無關，類型包括無聲或已掛斷、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾、酒醉或精神異常、兒童嬉鬧及謊報等，約占所有進線電話20％。

雖然《消防法》規定「無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事」可依法裁處，且罰鍰金額從原先3000元至1萬5000元，提升至1萬至5000元，但花蓮縣消防局迄今未祭出任何一張罰單，反而多以勸導為主，希望能藉此喚醒民眾的道德感。

消防局坦言，全台各地都有發生接獲與救災救難的無關電話，且件數較花蓮多出許多，由於濫用119報案電話恐排擠到有真正需要救援的人，希望民眾能珍惜資源，留給需要即時幫助的人。

消防局另外也提醒民眾撥119報案時，請謹記「人、事、時、地、物」等要點，告訴受理台人員「發生何事」、「需要消防車（救災）或救護車（救護）」、「案發地址（附近明顯標的物）」、「有無人受困等現場狀況」、「發生時間」等，並提供「報案者自身身分、姓名、連絡電話」，以利後續救災救護作業。