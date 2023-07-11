南投縣陳姓男子8日開車載家人前往彰化縣溪湖，行經竹山鎮集山路3段下坡過彎道失控旋轉180度撞分隔島，車頭變形，車輛橫跨分隔島，因劇烈撞擊車內氣囊全爆開，車上3人受傷送醫，其中副駕駛座女乘客傷勢嚴重，送醫途中救護員操作車上超音波儀器，提供資料讓醫師判讀，傷患因急救得宜沒有生命危險。
南投縣消防局指出，8日傍晚5時許，接獲轎車於竹山鎮集山路3段自撞分隔島車禍事故，立即派遣竹山消防分隊2輛救護車及1輛消防車前往搶救，救護人員抵達現場時發現黑色轎車橫跨分隔島，車頭已嚴重變形，車內氣囊因高速衝撞爆開，副駕駛座女乘客因頭部外傷，且胸、腹撞擊傷，傷勢較為嚴重，其餘2人已自行走出車外待救。
救護人員給予女傷患頸圈固定、清洗傷口、包紮止血，送醫途中以車上超音波儀器進行檢查，並將資料提供給秀傳醫院急診室醫師判讀，讓醫院急診室能提前啟動相關因應措施。
竹山消防分隊指出，明顯的外出血外能夠進行辨識與處置，內出血僅能從創傷的機轉推估，因此送醫途中急救處置有相當侷限性，不過分隊的救護車配有超音波儀器，有助於傷患內出血辨識，該女傷患因急救得宜，並沒有生命危險。
肇事陳男供稱，他從南投縣竹山鎮欲往彰化縣溪湖，行經集山路3段下坡彎道路段時車子失控旋轉180度橫跨分隔島上。
竹山消防分隊提醒，該路段已發生多起車禍，呼籲民眾行經下坡彎道前應注意車速，以免失控釀禍。
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