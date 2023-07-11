統一投信表示，00931B可讓投資人納入下半年資產配置，達成「五好」目標。投資人可以在「好」時機，用「好」入手的「好」產品，打造「好」投資組合，讓投資「好」安心；並具備三大特色「進可攻、退可守、降波動」，適合各種不同風險屬性的投資人。

首先是「進可攻」，受到之前聯準會暴力升息的影響，00931B追蹤的彭博20年期（以上）美國公債指數，出現30多年以來首次嚴重超跌。美國公債價格通常會在聯準會升息尾聲落底反彈，此時趁低檔布局00931B，卡位後續價格回升行情。

按照歷史經驗，過去三次聯準會升息末段至降息周期，債市都以凌厲姿態上攻，美國長天期公債期間漲幅高達四、五成。目前聯準會升息已至尾聲，未來若進入降息周期，有機會帶給投資人更多資本利得，超前達成積極型投資人的報酬目標。

「退可守」方面，目前雖有許多美國20年期公債ETF，但具備收益平準金機制的只有00931B。收益平準金的設置能有效穩定每次的配息，保護投資人收益不會受到新申購的大幅干擾。

另00931B屬於季配息，預計於每年的2、5、8、11月發放配息，等於投資人每季都能有穩定現金流，作為日常花費。因美債ETF配息收益屬於海外所得，也不需繳二代健保費。

還能有效「降波動」，讓投資組合更加穩健。以00931B追蹤的指數回測結果顯示，過去20年間，若投資人用50％的台股，搭配50％的美國長天期公債，並於每年年初進行一次資產再平衡，會發現台美股債組合的總報酬率及年化報酬率，分別達到244.75％及6.47％，與只投資台股的報酬結果比起來，幾乎沒有差異。但波動率的差距卻讓人很有感，加入債券部位後，年化波動度卻大幅降低，股災時最大跌幅也大幅縮小。