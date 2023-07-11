新竹市議會民進黨團除歡迎期待美方專家協助體檢外，11日也提4點訴求，最重要的就是要求過程一定要透明公開。（陳育賢攝）

MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen12日將來台檢測新竹棒球場並提供改善協助，新竹市議會民進黨團除歡迎期待美方專家協助體檢外，11日也提4點訴求，最重要的就是要求過程一定要透明公開。

民進黨團表示，市長高虹安預告美國大聯盟場務專家Chad Olsen12日將來新竹棒球場會勘，應開放讓議會棒球場監督小組參與。監督小組由各政黨組成具代表性，檢視過往市府進行棒球場挖掘時，皆有開放媒體拍攝，此次專家會勘事關重大，為降低社會疑慮化解紛擾，應開放議員參與，民進黨團也尊重美方專家的檢測方式，議員皆自律並不介入。

其次是美方檢測報告，市府應全文原文公開，BrightView公司的原始文件應以妥善保存，莫讓有人心事操作片面資訊。且如今高虹安多次表示能與大聯盟官方以及球場單位直接聯繫，相關文件更無需假手悍創行銷公司發布，以昭社會公信。

再來是比對棒球場原先合約，以及美方檢測報告與建議事項，讓原先棒球場改建的規格可以對接大聯盟等級球場的規範，藉此釐清營造商應負起的改善責任，同時也提升球場水準朝高虹安對外宣稱的「大聯盟等級」球場標準方向改造。

最後是民進黨議會黨團支持新竹市立棒球場以「大聯盟等級」改善，若超出原先球場規格，希望舉行臨時會邀請市府作棒球場改善的專案報告，在合法合規、合理追加的情況下，民進黨議會黨團將支持通過新竹市立棒球場「大聯盟等級」的改造案相關預算之追加。