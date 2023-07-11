媒體4月披露，美國知名諮詢顧問公司貝恩公司（Bain ＆ Company）上海辦公室曾遭大陸公安突擊登門檢查。上海市靜安區委書記于勇上週三走訪該辦公室，美媒指出，此舉似乎是為了緩解在華外國企業加劇的擔憂。

貝恩公司表示，上海市靜安區委書記于勇一行5日至貝恩公司上海辦公室走訪調研，與貝恩公司中國區總裁、全球董事會成員韓微文進行座談交流，聽取貝恩公司經營情況匯報。

于勇說，靜安區始終堅持國際化發展方向，將專業服務業列入重點發展產業；未來，靜安區將營造一流的營商環境，為企業發展保駕護航。韓微文則說，「多年來，靜安區不斷優化的營商環境讓貝恩公司對未來發展充滿信心」。

《華爾街日報》報導，在這次被貝恩描述為友好性的走訪之前，中國警方於3月對該辦公室的工作人員進行了問話。此外，在中美關係日益緊張的情況下，有關部門加大了對收集商業情報的公司的壓力，限制外國機構對資訊管道的使用，並擴大間諜法適用範圍。

報導稱，中國有關部門已暗示，其國家證券機構正在調查在中國為西方公司服務的盡職調查行業是否也被用於從事外國間諜活動。

《華爾街日報》認為，在發生一系列突擊檢查和拘捕事件後，于勇的走訪似乎是為了緩解在華外國企業加劇的擔憂。