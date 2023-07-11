「魔獸」霍華德（Dwight Howard）最近在媒體訪談時提到，他自信是聯盟史上前10名的中鋒，他承認金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）很強，但霍華德自認是更好的中鋒。ESPN球評帕金斯（Kendrick Perkins）最近還幫霍華德講好話，他表示湖人應該考慮簽下霍華德。

帕金斯說：「湖人在自由市場表現得很好，如果他們不是贏家，誰才是贏家？他們該做個收尾，如果他們沒有重簽崔斯坦湯普生（Tristan Thompson），就應該去找回幫忙拿過總冠軍的人，我知道他有點老，但在更衣室裡有個大人是很棒的，就像霍華德那樣的人，我覺得他是個完美的人選。」

霍華德告訴美媒Complex說，約基奇確實很會得分，因為約基奇還會低位單打和三分球。「他有很多得分技巧，但我也得了很多分，全都是兩分球，沒有三分球，都是隊友高拋球傳給我，他的得分機會比我多太多了。我無意冒犯，也不希望別人覺得我在酸他，但我覺得自己更好。」

湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）太容易受傷了，總管裴林卡（Rob Pelinka）說過他們需要1位替補中鋒。現在湖人名單還剩下兩個缺額，其中1個肯定是保留給替補長人。美媒《The Athletic》報導27歲的伍德（Christian Wood）、30歲的畢約波（Bismack Biyombo）是可能的人選。37歲的霍華德年齡偏大，長時間的作戰能力受到考驗，他在台灣職籃T1聯盟也難以負荷背靠背的大量出賽。