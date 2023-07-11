乾杯公布2023年6月自結合併營收3.79億元，雖月減2.86％、仍年增達47.89％，創同期新高。其中，台灣營收2.74億元，月減3.09％、年增達62.12％，中國大陸營收1.06億元，月減2.23％、年增達20.51％。

累計乾杯第二季自結合併營收11.31億元，雖季減8.28％、仍年增達64.7％，改寫歷史次高。上半年自結合併營收23.65億元、年增達48.54％，續創同期新高，主要受惠兩岸疫後客源回流、迎解封報復性消費潮，中國大陸營收回穩。

乾杯自去年下半年提前在台灣展店布局，今年持續擴大既存品牌規模，並推出新品牌「高木和牛食堂」擴大營運動能，上半年台灣新展5家門市，展店效益挹注集團營收成長動能。目前集團台灣49家、中國大陸22家門市，合計總店數達71家。

展望後市，乾杯7月將開出「老乾杯」上海太古匯店，第三季將開出高雄第2家「老乾杯」，並規畫第四季推出高價鍋物新品牌，目標年底總店數達74家。隨著展店動能擴大及推出新菜，有望挹注整體營運動能，集團看好今年營收有望再締新猷。