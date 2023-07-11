網路交友要小心，一名女網友分享，她透過網路認識一位28歲的新加坡華僑，溫柔又帥，兩人聊了2周左右，原PO就暈船了，答應當對方的女朋友，更趁著端午連假，砸了6萬多元訂機票去新加坡，想給素未謀面的男友一個驚喜，結果卻被臭罵一頓，狼狽改機票回台，引起網友熱烈討論。

一名女網友請《爆怨2公社》的管理員代發她「網路交友」經驗，她透過網路認識一位新加坡華僑，對方稱自己今年28歲，在金融業工作，兩人配對上以後，互相分享了照片，她覺得對方很帥、很像是藝人吳尊，且男網友每天都會溫柔陪伴她聊天、分享心事，短短2周過去，就讓她徹底淪陷了。

聊天2周後男網友突然詢問「可以交往嗎？」她擔憂是網路詐騙，結果對方立刻打電話來，接起來一聽是個很成熟穩重的聲音，並一再強調自己不是詐騙集團，女網友立馬大暈船，當下就答應交往，而對方也立刻改口喊她「老婆」，然後一直說很希望能見到她，很希望她就在他身邊。

女網友聽到這些話以後，決定要到新加坡去找這位素未謀面的男朋友，給對方一個驚喜，然後她就趁著端午連假，砸錢訂機票去新加坡，來回花了6萬多台幣，並買了一些充滿台灣特色的文具當伴手禮，還事先問男友「6月22日下午有事嗎？」對方表示沒有特別的行程，她就放心出發了。

女網友表示，上飛機前她還一直告訴男友會給他驚喜，所以要他密切注意手機，抵達新加坡以後，她想說可以跟男友約在著名的觀光景點魚尾獅見面，滿腔熱血衝到飯店化妝打扮，並傳送訊息給男友說「surprise！猜猜我在哪！」結果等了又等對方完全沒有回應，讓她開始慌了。

女網友透露，她忍不住打電話給男友，結果卻是一個女生接電話，她嚇了一跳立刻掛斷，後來電話回撥回來，她聽到是男友的聲音以後，連忙跟他說「老公，我現在在魚尾獅公園，我來找你了，開心嗎？」怎料對方卻大叫說「妳在開玩笑嗎？」、「我以為妳只是說說而已，妳有毛病嗎？跑來幹嘛？！我沒有說要見妳呀！瘋子！」

女網友指出，被罵了一頓以後，她就被掛電話，然後被封鎖了，讓她愣在原地，明明這半個月都是這麼甜蜜的聊天，結果卻是這樣的結局，長這麼大第一次鼓起勇氣出國追愛，結果卻是狼狽連夜改機票回台，到底是哪裡出了問題？

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO雖然花了這筆錢的結局不是期望中的，但至少沒被騙財騙色，「還好只是花錢買機票，沒有被騙錢，都來了不如到處走走，獨自一人的小旅行也是很棒的」、「好險只花了機票錢」、「感覺就是個感情騙子，還沒騙到錢罷了」。