挺過艱難的考驗，現任ATP職業男網世界球王、西班牙好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）以3比6、6比3、6比3、6比3力退2021年溫網亞軍、義大利選手貝雷提尼（Matteo Berrettini），生涯首度前進到草地大滿貫男單8強。

貝雷提尼在草地賽表現不錯的球員，不過當阿卡瑞茲努力頂住對手猛攻，並在找到節奏後就沒讓貝雷提尼打得太舒服，拿下了歷時超過3小時的勝利。

「我本來就預料會很不好打。」阿卡瑞茲說，「馬泰歐（貝雷提尼）是很棒的球員，他在溫布頓打過決賽，我有心理準備他會發揮的很好。當然，輸掉第1盤後很不容易，但我還是認為有機會，我做得就是保持專注、努力在場上堅持下來，不要因此失去鬥志，我想我做得挺好的，很開心後來居上，打出精彩的內容。」

年僅20歲的阿卡瑞茲在展開今年草地賽季前，於ATP巡迴賽只打過6場草地賽，但他在女王草地賽摘冠，現在又來到溫網8強，今年在草地賽目前9連勝。

阿卡瑞茲表示，自己渴望的更多，去年溫布頓他止步第4輪，今年就是很想至少晉級8強，現在達成目標，他希望自己還可以繼續前進，「我夢想有朝一日能在溫布頓打男單決賽並且贏得冠軍，今年能實現的話當然很好，但目前8強也能讓我感覺喜悅。」