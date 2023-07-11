在一段戀愛中，雙方在意的點都不相同，而有些男生反應遲鈍，不懂女友想表達的意思，導致惹怒對方，《科技紫微網》運勢專欄分享容易讓女友翻白眼的前4名星座男，依序是摩羯男、牡羊男、處女男、水瓶男，其中第1名的摩羯男無法了解女友的一些日常行為，並認為女友做的事情都是多餘的。

▍第4名：水瓶男

水瓶男的思想是跳躍式的，嚴格來說他們不是不懂女生，而是注重自己想法。跟水瓶男戀愛，女友會經常覺得自己被敷衍，主要原因是，當他們專注自身的事情時，沒空去搭理其他人。

▍第3名：處女男

天生沒有浪漫細胞的處女男，很少會有甜言蜜語的，哄女友的話不會說，但是教育女友的說辭一套又一套。他們的口頭禪是「我們講點道理好不好？」難怪總是惹女友生氣，而處女男依舊搞不清楚狀況。

▍第2名：牡羊男

牡羊男不喜歡猜測，認為再怎麼猜也無法得知女友心思。當女友對著孩子氣的牡羊男發脾氣時，他們還會真誠發問「有事不能好好說嗎？不要怪裡怪氣的行不行？」，這時原本氣快消了，被他們這樣一說，女朋友又開始翻白眼了。

▍第1名：摩羯男

摩羯男有大男人主義，多半的摩羯男無法搞懂女友為什麼生氣，為何出門拖拖拉拉？口紅夠擦就好還要買那麼多？很多事物在他們眼中都是多餘的，認為兩人在一起，踏實過日子就好不需過多講究。