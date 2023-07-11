民進黨立委陳明文遭爆以兒子陳冠廷名義貸款1億元蓋養豬場引發一連串爭議，「司法改革黨」黨主席張靜律師、資深媒體人黃越宏今前往最高檢察署向檢察總長邢泰釗告發陳明文、陳冠廷、農委會承辦人、竹崎鄉農會總幹事涉嫌圖利、背信等罪，對此，陳冠廷方面回應指控均非事實，希望有心人士不要濫用司法資源，一切證據皆可受公開檢驗，並尊重司法調查。

張靜、黃越宏認為農委會、竹崎鄉農會辦理陳氏父子貸款案時疑涉違法超貸等情事，今前往最高檢察署告發陳明文、陳冠廷等人，質疑竹崎鄉農會處理陳氏父子貸款案，為何值錢建物不設抵押，是否涉有超額貸款？有無涉犯背信犯行？農委會「百億基金輔導補助款」明定公職人員不得申請，為何陳家父子能夠違法取得？是否涉及圖利？請求檢方盡速介入偵辦釐清。

陳冠廷競選團隊回應，以上指控均非事實，相關疑問均已澄清，希望有心人士不要濫用司法資源，一切證據皆可受公開檢驗，並尊重司法調查。