天心、小煜主持的三立《辣個女生》，本周根據近期時事關鍵字＃性騷，＃出軌、＃秀出你的10歲、＃人設翻車，推出「關鍵字」主題。小煜首度公開18歲時遭大牌經紀人設計，與沒穿衣服的老男人獨處，打破「被騷擾只有女生會遇到」的既定印象。

小煜說，18歲時認識一位帶知名演員的大牌經紀人，後來沒有跟他簽約也一陣子沒有聯絡。有次過年，那位經紀人邀約小煜到家裡，說要給後輩紅包，他一聽到紅包就不疑有他便前去，沒想到一到經紀人家，發現有位只穿浴袍裡面什麼都沒穿的老男人出來，聊天過程中還不斷測試小煜是不是喜歡男生。嚇壞的小煜，趁浴袍男走回房間時，拿著紅包就馬上離開。

蘿莉塔也分享過去在攝影補習班遇到老師偷摸、試圖親吻的故事，她說，老師當時想找一位模特兒拍攝人像，因此找蘿莉塔拍攝，她當時沒有防備心就答應到他家拍攝，「拍攝到一半，老師還一直幫我喬衣服，喬一喬開始往下摸，一開始以為是老師不小心，但後來老師竟大膽問可不可以親一下？」她事後覺得不對勁，就再也沒有回去補習。

曾為主播的朱琦郁透露，她年輕時當模特兒參加電影選角時也被性騷過，她那時常看到電影投資者動不動就對女生手來腳來，所以一直和投資者保持距離。沒想到，有次和經紀人與投資者一起搭電梯，投資者竟然趁她走出電梯時抓了一下她的屁股，抓完還若無其事說再見。可怕的是，之後那位投資者到公司正好碰見朱琦郁要去廁所，投資者趁四下無人把她抓過去試圖搶吻，朱琦郁當下尖叫跑走才沒有讓他得逞，朱琦郁說：「當下覺得五味雜陳，到底要不要告他？但當時真的年紀太輕，只有要求投資者道歉。」

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