詐騙手法日益猖獗！金門地區日前發生一起為詐騙集團了順利取得人頭帳戶洗錢，透過刊登債務整合廣告，誘使1名急於用錢之民眾，將其個人金融資訊提供給詐騙集團成員，事後不但沒借到錢，還因帳戶有大額不明金流進出淪為詐欺共犯，全案仍由警方偵辦調查中。
警方指出，這名在金門工作的男子，因債務導致金融信用評價不佳，遂於今年6月間透過網路搜尋相關債務整合之訊息，隨後便有1 名自稱李○龍之網友主動加LINE，對方佯稱為全球融資代辦公司員工，可協助他整合負債。
根據警方表示，雙方詳談後，詐騙嫌犯以要協助其整合負債、幫忙跑金融流程等話術，要求提供土地銀行網路銀行帳號、密碼並綁定多個約定帳號，受騙男子照指示辦理後遂收到土地銀行對帳單發現，其帳戶自6月28日起至6月30日短短2天就有新臺幣338萬2647元大額不明金流進出，懷疑遭詐騙集團利用帳戶洗錢，立即至土地銀行ATM查詢，卻發現帳戶遭警示，驚覺被騙，遂向金湖分局報案。
警方表示，金融機構之存摺及金融卡資訊屬個人重要之物品，依一般社會生活之通常經驗，可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺所得之財務，不應輕易提供他人。提醒民眾，如有借款需求，應循正常合法管道尋找，切勿透過網路不明廣告與業者聯繫，以免得不償失。
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