通膨壓力下，不少家庭還得面臨每個月支付家人的長照費用，沈重的負擔常壓得人無法喘氣。彰化縣政府今天宣布，今年度住宿式服務機構使用者補助方案即日起接受申請，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，同時取消排富規定。

彰縣衛生局指出，當家人需要長期照顧時，除了可使用衛生福利部所推出的長期照顧服務計畫，或是聘僱外籍看護進行居家照護之外，不少民眾也會選擇將家人安置到住宿式照顧機構。

然長照是一筆長期性的支出，住宿式長照機構的服務每月收費約在3萬至4萬元不等，這對許多家庭來說都是相當沈重的經濟負擔。

衛生局說，為緩解中、重度失能者接受機構式服務的家庭經濟負荷，衛福部今年起調增「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，同時取消排富規定。

衛生局配合該方案，凡入住機構，經評估符合長照需要等級第4級以上的住民或具身心障礙證明中度以上的住民，且當年度累計住滿180天，可補助12萬元；如入住天數累計未達180天者，以連續住滿1／2日曆天的月份，每月補助1萬元，並一次性給予補助金額，每人每年最高可補助12萬元。

此外，為保障既有住民的權益，如於2022年12月31日前已入住機構，雖未經長照需要等級評估或經評估未達4級以上，累計住滿180天者，仍有6萬元補助；若入住累計未達180天，當年度連續住滿1／2日曆天的月份，每月也可補助5千元。

這項關乎長照家庭的補助方案預計受理申請日期自即日起至2024年3月1日止，有需求的民眾若欲知更多相關資訊可以利用市話或手機撥打04-7278503或1966洽詢，或上彰縣衛生局網站（https://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/315）查詢。