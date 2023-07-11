SONY教育基金會主席兼湘北大學校長高野瀨一晃，今日獲頒國立暨南國際大學名譽博士學位，由暨大校長武東星親自頒授，以表彰他對於台日企業經營與科技教育的貢獻。

高野瀨一晃畢業於早稻田大學教育學部理學科，曾經三度創業，也在香港與新加坡等地任職過。1990年進入SONY公司服務，從中階主管做起。

高野瀨一晃派駐歐洲15年期間，陸續主掌SONY在德、法、匈、瑞典等國的分支機構；歷練完成回到SONY總部擔任副總裁兼採購長，負責採購部門整合，年度執行金額達3百億美金。

高野瀨一晃現職是學校法人SONY學園主席，湘北短期大學校長兼董事會主席，Northvolt 日本董事代表，早稻田大學資深研究員。

武東星表示，SONY是日本高科技的代名詞，而高野瀨一晃名譽博士更是日本SONY最重要的決策高層，也是非常成功的事業家。暨大已於2022年底與湘北大學簽訂合作備忘錄以及師生交換實施計畫。暨大是湘北大學在台灣第一個簽約的夥伴學校，隨即將馬上開展與湘北大學的短期交換生計畫。

武東星也衷心期待，高野瀨一晃能以他橫跨歐、亞兩洲的國際職涯經驗，及其與台、日雙方產、學、研各界的深厚連結，可以對當前學界與業界共同關注的產學實務鏈結，帶來獨到而創新的想法與作法，並期許在未來，透過雙邊交流能對暨大的教學、研究及產學等各方面，能有更緊密的連結。

高野瀨一晃表示，很高興獲頒名譽博士學位，也謝謝曾經在台灣住過6年的父母，能夠讓他與台灣建立深厚的連結。基於高野瀨一晃的家族經驗，因此對台灣企業特別友善，在暨大管理學院陳建良院長擔任國發會副主委期間，引進多家台灣廠商進入SONY供應鏈。

高野瀨一晃致詞時說，他致力於湘北大學的營運模式轉型，倡議「花水木計畫」，規畫以SONY獨步全球的軟硬體技術，打造具亞洲特色的線上教學平台。同時未來將以湘北大學為平台，與暨大倡議亞洲地區的國際產學合作，擴大並深化台日雙邊教育交流。