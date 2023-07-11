天心、小煜主持的三立《辣個女生》，本周根據近期時事關鍵字＃性騷，＃出軌、＃秀出你的10歲、＃人設翻車，推出「關鍵字」主題。討論到「出軌」話題時，辛辣團拷問天心關於老公偷吃的話題，起初天心都故意裝作聽不到，小煜忍不住舉例：「假如你錄完影回去韓國，打開門一個女生阿妞哈ㄙㄟ唷，你會怎樣？」

天心坦言自己完全沒辦法想像，而且她相信吸引力法則，感覺一動念，事情就會往那個方向發展，「這個問題真的很痛苦，因為當事情發生到這一步，已經不是原諒不原諒的問題。」天心說：「以我現在此刻，我沒有能力可以做到原諒，會害怕，因為你一但決定原諒，未來就是不能翻舊帳！」她接著語帶哽咽地說：「我應該是會先問我先生他想怎麼樣，如果他覺得決定要選那個女生的話，我會放他走…」，語氣聽起來讓人格外不捨。

蘿莉塔趕緊跳出來緩和氣氛，開玩笑說：「如果打開門是小煜穿著浴袍跟你老公，阿妞哈ㄙㄟ唷」，不禁逗笑大家，天心也大方說，請服用。而辛辣團沒有放過小煜，問他：「如果你老婆愛上了阿偉 你會選擇跟她離婚還是怎麼處理？」小煜笑回：「我一定會離婚的啊，因為她眼光太差了！」