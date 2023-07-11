搶攻暑假親子商機，台北萬豪酒店自7月13日至9月3日止推出「夏日冰紛樂遊島」住房專案，可入住經典客房或居家式客房乙晚，暢玩館內期間限定樂遊島，每房贈送免費豐盛早餐、繽紛野餐盒乙份、夏季限定天然手作冰淇淋乙球，以及美麗華摩天輪票券。2大1小入住經典客房每晚8,000元起，2大2小入住居家式客房每晚10,500元起（皆須另加稅及服務費），食、宿、玩、樂一次滿足，讓大小朋友歡度活力假期。

台北萬豪酒店今年特別於中城廣場二樓打造童趣樂遊島專屬休憩空間，包含趣味溜滑梯、DIY變裝體驗、桌上樂遊及各式童趣繪本應有盡有。活動期間凡入住「夏日冰紛樂遊島」住房專案，即可於住宿期間暢遊樂遊島，至精湛外賣櫃領取繽紛野餐盒乙份，盡享多樣午茶鹹點與繽紛點心，還可品嚐以天然配方研製的夏季限定手作冰淇淋，樂遊島亦規劃野餐空間，適合大小朋友一同於專屬空間享用美好午茶時光。夜晚散步至美麗華搭乘摩天輪欣賞絕美城市夜景，接著於台北萬豪享受一夜好眠，翌日享用豐富自助式早餐，再至沁涼消暑的露天高空泳池內開心戲水、拍美照，不必出遠門、遠離夏季戶外高溫，享受「一站式」愜意玩樂體驗。

台北萬豪酒店一樓精湛外賣櫃即日起至9月30日止，限期推出夏季限定「天然手作冰淇淋」，單球160元、雙球260元，每日限量販售。嚴選台灣時令水果與經典義式風味冰淇淋，推出七款限定口味，包含香水芒果、巨峰葡萄、大甲芋頭、小山園抹茶、土耳其開心果、焦糖牛奶、經典巧克力，有選擇困難別擔心，現場提供三種口味試吃。活動期間凡出示台北萬豪酒店或中城廣場館內當日消費發票，每份冰淇淋可折抵20元。

「夏日冰紛樂遊島」住房專案，可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家房型免費升等機制。取消政策為入住三天可免費取消，如超過取消期限須支付部分房費。須提前至少三天預訂。