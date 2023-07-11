民進黨立委陳明文遭控利用兒子、嘉義縣立委參選人陳冠廷名義，以價值3000萬元土地跟農會貸款1億多，陳明文坦承是申請農委會的百億養豬基金，並稱過程都有符合法規。國民黨立委林為洲、台北市議員徐巧芯今天則指控陳明文違法沒有利益迴避，對此農委會主委陳吉仲表示，申請補助是由嘉義縣府審查通過，農委會請教法規相關單位，陳明文並無利益衝突迴避的問題。

陳明文除被指控有超貸問題，又因他過去曾在立法院經濟委員會擔任委員，但經濟委員會與農委會有監督關係，因此徐巧芯等人直指根據公職人員利益衝突迴避法，陳明文不應該申請補助。

農委會主委陳吉仲11日前往苗栗參訪，針對陳明文爭議，陳吉仲說，農委會提撥「養豬百億基金」，落實在畜牧場、屠宰場到傳統市場，包括設施改善、投入冷鏈物流、HACCP驗證，讓整個養豬產業上中下游全面提升，所以相關養豬產業的獎勵補助辦法，農委會都有對外公告。

陳吉仲表示，以畜牧場來說，所有補助都是由各縣市地方政府承辦，其審查也是由地方政府負責，針對陳明文畜牧場申請過程中，農委會也有請教法規相關單位，沒有所謂公職人員利益衝突迴避法問題。

陳吉仲說，所有補助執行，都是由嘉義縣政府依據專業審查，只要通過審查，即可請領補助，相關的補助獎勵方式都是這樣進行。很多養殖場因為「養豬百億基金」，不只減少空汙、水汙，也提升品質，大幅提高養豬產業的競爭力，歡迎大家檢視百億基金的用途。