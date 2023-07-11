金鐘獎主持人黃子佼日前捲入性騷擾「MeToo」風波，他上傳3段毀滅性爆料影片後就消失自殘，緊急送醫後幸好無生命危險，目前人在家中休養。和黃子佼是多年好友的李明依，今(11日)受訪表示，事發至今她天天會傳鼓勵的話語給黃子佼，而黃子佼也有回覆。

據《三立新聞網》報導，身為虔誠基督徒的李明依透露，黃子佼出事後她仍天天聯繫對方，每日都會挑適合的聖經字句給黃子佼，對方也有回應，並沒有已讀未回或對外封口，至於黃子佼目前的狀態為何？李明依說因為是透過文字訊息交流，無法正確判定是否有改善。

而對於黃子佼風波，導演瞿友寧表示，由於孟耿如先前是他旗下藝人，兩人交往過程他都清楚，得知他自殘那天很衝擊，認為他走入婚姻後絕對是好父親、好丈夫，遇到事情就要面對，他也有傳訊息關心孟耿如，希望給他們夫妻倆帶來支持力量，Popu Lady宇珊則表示，自己是黃子佼「黃氏宗親會」一員，有傳訊息給黃子佼，但沒得到回應。

宇珊表示，現在她所知道的跟大家一樣，能做的就是默默在一旁給黃子佼關心，希望他如果有時看手機會感覺到大家的力量。而黃子佼因個人因素請辭了節目《未來少女》，製作單位透露先前錄製的片段會刪除，並已經找到王子（邱勝翊）接棒。

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