隨著防疫鬆綁，腸病毒在這幾個月大流行，小兒科醫師林智葳透露，近日門診看了好幾例腸病毒，主要症狀為口腔潰瘍與肢體紅疹，其中有位被孩子傳染腸病毒的爸爸，染病後口腔內有明顯潰瘍，喉嚨痛到沒辦法吞食。林智葳提醒，酒精無法有效遏止腸病毒，家中若有腸病毒患者，一定要勤洗手、避免共食。

林智葳在臉書發文指出，腸病毒是經由口水、糞便傳染的病毒，主要症狀為口腔潰瘍與肢體紅疹，不一定會出現嘔吐腹瀉或肚子痛等腸胃症狀；大人通常都是吃小孩剩下的食物或幫換尿布時不小心被傳染。

林智葳表示，大人感染腸病毒，症狀不見得會比較輕微，日前一位爸爸被小孩傳染，紅疹布滿頸部、手臂，口腔內有明顯潰瘍且延伸至扁桃腺，病患表示疹子非常癢、痛，且喉嚨幾乎無法吞食固體食物，每吞一次口水就是一次煎熬。

林智葳提到，沒有外套膜的腸病毒無法用酒精有效遏止，為了保護自己與下一位看診病人，當腸病毒患者離開診間，他一定會徹底洗手才繼續看診；林智葳提醒家中如果有小孩感染腸病毒，千萬不要共食，清理完小孩糞便後，最好洗2次手或延長洗手時間。