全國第一處！屏東原住民族就業服務據點揭牌，屏東縣長周春米透露，縣府選在各原鄉的中心點「新來義部落之心」成立該據點，不只促進就業，更要照顧家中的幼童、青少年及長輩，讓家庭經濟負擔者可以安心工作，真正促進族人在地就業。

周春米今（11）日在臉書指出，屏東原住民人口超過6萬人，依據2021年勞動力統計資料，全國原住民勞動力有近27萬人，屏東原住民勞動力只占總勞動力的7.59%，因此必須透過服務據點提升就業率。

周春米特別感謝民進黨立委伍麗華在中央大力爭取，並謝謝勞動部長許銘春支持，讓原住民人口超過2萬人的縣市，由中央補助設立原住民族就業服務據點。

因為屏東地形狹長，周春米透露，縣府選在各原鄉的中心點—新來義部落之心，成立「屏東原住民族就業服務據點」，最特別的地方在於，以家庭需求為中心，不只促進就業，更要照顧家中的幼童、青少年及長輩，讓家庭經濟負擔者可以安心工作，真正促進族人在地就業。

服務據點有6名就業服務員及1名督導，為族人進行就業媒合及照顧資源轉介等服務，更會透過外展服務建置人才資料庫，周春米強調，每位就服員都「拿麼活潑」，絕對能給族人最好的協助，讓原鄉一起向前。新來義部落機能更加完善，陸續打造部落之心、特色公園、獨享空間、就業據點等，為所有原鄉族人服務。