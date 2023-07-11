日本冠軍調酒品牌「－196°C強冽」登台第四年迎接「NEW葡萄炸裂」全新定番品項：雙重葡萄，為台灣調酒愛好者帶來更豐富的口味選擇。香氣四溢的果實風味成為夏日消暑聖品，搭配9％酒精濃度以及全新500ml大容量包裝提升沁涼痛快感。「－196°C強冽」雙重葡萄口味將於7月12日起陸續於全台各大通路上市。

三得利旗下罐裝調酒品牌「－196°C強冽」於2020進入台灣，三得利總經理顧令德表示：「今年邁入第四年，除了長銷品項『雙重檸檬』、『雙重葡萄柚』以外，過往曾推出『鳳梨』、『蜜柑』等人氣季節限定調酒，也都備受好評。為了持續滿足台灣民眾對於多樣口味的需求，進而研發出全新『雙重葡萄』口味，邀請粉絲們一起來品嚐。」延續品牌獨家瞬冷炸裂製法，利用零下196°C瞬間冰凍整顆白葡萄及紫葡萄雙重風味果實，進而粉碎、浸漬酒中而製成，完整保留水果原始香氣。而9%的酒精濃度加上全新500ml重磅容量，標榜是今夏暢快續飲且加速進入狀態的最佳選擇。全新商品將於7月12日開始於全台各大通路陸續上市，建議售價99元。

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