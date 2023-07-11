苗栗縣長鍾東錦（右）指示盤點列管縣內影響觀瞻或有安全之虞的廢棄工廠，輔導出租或出售後妥善利用。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府11日舉行縣務會議，縣長鍾東錦關注近來外縣市接連發生的瓦斯氣爆和天坑等致災事件，表達哀矜勿喜的立場，並促工商發展處團隊事先防範，另指示盤點列管縣內影響觀瞻或有安全之虞的廢棄工廠，輔導出租或出售後妥善利用，以利推展觀光休閒產業，也不致成為髒亂或治安死角。

縣府工商發展處指出，針對外縣市天然氣外洩引發氣爆及火警，釀成民眾財物損失及傷亡意外，近日已要求包括中油天然氣事業部及竹建瓦斯、裕苗天然氣3家事業單位，落實供氣設備檢查及汰舊換新，並納入管線聯繫會報追蹤列管，列為年度查核重點。

鍾東錦表示，除了瓦斯外洩問題，部分縣市相繼驚傳天坑事件也值得重視與警惕，縣府團隊對這些事件應有哀矜勿喜的心態，天坑則常見於建築工地周邊或地下室的開挖工程等，業務主管單位要做好事前預防，萬一不幸真的發生時，要能立即應變處置，防範災害擴大，以確保鄉親生命財產安全。

另外，他近期奔走各鄉鎮市的行程時，看到不少廢棄工廠，建築物老舊、毀損，與周邊景觀格格不入，不但影響市容景觀和觀光休閒產業的推廣，也可能遭人堆置廢棄物或非法利用，成為另一個環保及治安的死角。

鍾東錦表示，這些破舊廠房既不使用又不維護整理，妨害市容觀瞻，建物也有危險疑慮，如果被出租給不肖業者堆置廢棄物，時間一久可能變得更複雜麻煩，他指示工商處盤點列管全縣老舊的廢棄廠房，勸導業主拆除改善，必要時尋求法規支持代為拆除、再代位求償拆除費用。

未來縣府財政狀況改善後，另可研擬適當的獎勵辦法，鼓勵業主出租或出售這些廠房，適當整修妥善運用，或逕行拆除作為其他用途。

有關少子化與高齡化導致人口減少的公共議題，據內政部社會經濟資料顯示，苗栗縣的獅潭與西湖兩鄉，在全國最老10大鄉鎮中分居第5與第8，有4個鄉名列10大人口減少最多的鄉鎮，情況頗為嚴峻。

鍾東錦表示，希望近期邀集相關局處和鄉鎮市公所進一步討論，集思廣益，共同研討如何讓青壯世代返鄉、發展地方產業創生，增加就業機會及鼓勵生育等，一起面對這些迫切需要面對並設法解決的課題。