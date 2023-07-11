國民黨智庫今上午召開「校園霸凌通報年年攀升！」記者會，國家政策研究基金會直言，通報案件逐年攀升，近3年來更是年年破千，成案率低就怕背後有隱情，呼籲教育部，不要再束手、再一籌莫展，正視校園霸凌可能對孩子的心理成長，產生一個很大且永遠抹不去的陰影。

教文體育組召集人陳學聖指出，從2013到2022年間，校園霸凌學生對學生的通報件數攀升速度非常的快，顯示情況嚴重，高中職以上學校從61件成長到429件，國中部分從200件成長到540件，國小則從126件成長到632件，總案件數則從387件成長到1061件，成長5倍多。

陳學聖表示，令人驚訝的是，從2020到2022年這3年疫情期間，校園霸凌仍逐年攀伸，而且是每年破千，霸凌案件以肢體霸凌、反擊霸凌、言語霸凌、關係霸凌、網路霸凌為主，但這些通報案件最後被確認成案的比例卻非常低，2013年確認比例還有53％，但到了2022年確認成案比例卻只有10％，呼籲教育部不能再不管了，應該重視被霸凌學生的心理陰影。

北市心理健康暨自殺防治委員會委員、馬偕協談中心諮商師羅惠群指出，在少子女化趨勢下，孩子缺乏人際互動技巧，加上因疫情而來的線上教學，導致孩子回到學校後人際互動技巧退化，對人際互動亦出現不適應等情形，皆為近三年校園霸凌數字成長的原因之一，建議學校應思考該給孩子更多情感與人際互動的教育，而非僅重視分數。

羅惠群認為，未來肢體霸凌可能會越來越少，取而代之的是網路霸凌與關係霸凌，目前教育部對校園霸凌的相關法規與機制，皆屬被動型，必須要有人通報、進入調查系統中，才能處理，呼籲教育部應建立校園霸凌主動防範與調查機制，相關機制必須要能保護吹哨者，才能透過公權力的運作，有效防範校園霸凌。

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