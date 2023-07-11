新竹市長高虹安邀請MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen 12日來台，預計13日展開新竹棒球場場地檢測與評估工作，但大聯盟專家身分遭網友質疑，對此，高虹安11日再公布Chad Olsen曾參與的場務工作，包括奧運、MLB海外賽、棒球經典賽，更是電影夢幻成真（Fields of Dreams）真實規格棒球場的工程團隊，經歷很嚇人。

高虹安指出，Chad Olsen為BrightView公司運動草坪事業部總經理（General Manager BrightView Sports Turf.），棒球場務專家生涯超過25年，從奧運賽事、MLB海外賽、歷屆世界棒球經典賽幾乎無役不與，是位擁有豐富大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事專案經驗的專家，希望，借助世界級專業力量，盼徹底解決球場問題。

市府表示，BV公司經手的國際棒球賽事球場，大多由運動草坪事業部總裁Murray Cook、總經理Chad Olsen擔任場地負責人；Chad Olsen經手賽事包含歷屆WBC世界棒球經典賽（共5屆）、所有MLB海外賽、2屆美日明星賽、2屆奧運會，作為世界一等一的棒球場務專家，實至名歸。

因有部分人士不熟悉BV公司及其總經理Chad Olsen，進而產生誤解言論，市府發言人徐千晴表示，相信多數人有理性思維，不會輕信網路謠言，也呼籲社會尊重專業，國家才能大步邁進，台灣體育專業發展距離歐美國家仍有一段差距，應該將體育視為一門主流專業，改變從尊重專家開始。

徐千晴說，BV公司是美國大聯盟唯一指定場務單位，負責MLB諸多重大國際賽事，稱呼總經理Chad Olsen為世界級棒球場務之專家，一點問題也沒有。

包括中華民國棒球協會等都稱BV公司專家為大聯盟場務專家，沒有人有疑義，有心人士卻針對竹市府雞蛋裡挑骨頭，甚至批評Chad Olsen為「管理草皮的工頭」，台灣社會不會接受這種歧視專業、遂行自己政治立場的行為。