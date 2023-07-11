三年的全球新冠疫情已改變了人類的生活方式，以前觀眾習慣走進電影院欣賞自己喜愛的電影；現在則流行各式各樣的影音串流平台，隨手一開就能舒服的在家中挑影片任意看。一部賣座電影如何誕生？未來要讓電影賣座的秘訣和趨勢是什麼？金門三創服務平台將於7月22日舉辦「後疫情時代－電影行銷如何逆轉勝利！」趨勢講座，邀請金牌製片人孫國欽到現場為你一一解答。

金門三創服務平台指出，第一場趨勢講座將於7月22日下午兩點到五點，於金門產業創新中心2樓（金門縣商業會會址）舉行。這次將邀請台灣第一家娛樂產業掛牌公司吉時娛樂的董事長孫國欽，來和大家分享他三部票房破億的賣座國片「逗陣ㄟ」、「陣頭」、「雞排英雄」的誕生過程，並向大家分析未來電影產業的發展趨勢，以及文創產品如何結合電影、創造新商機。

孫國欽表示，過去在電商不成熟的環境下，電影大多數只能靠票房回收，但現今電商與影音自媒體平台發展快速，電影的周邊文創產品成為另一賣點，同時結合電商平台的銷售管道，電影週邊產品不再侷限場域，可以銷售到全世界，「看電影、玩電商」成為未來電影收入的主要來源之一，電影尚未上映前，更可透過電商平台曝光周邊文創產品，率先拉高電影的曝光度。

金門縣建設處指出，過去金門給大家的印象多半以「戰地」為主，但近年來隨兩岸關係演變，已成為交流的橋樑、旅遊觀光文創的勝地，為輔導在地青年回鄉創業實現夢想，三創平台此次邀請電影產業的億萬票房電影製片人孫國欽，來金門分享他的創業故事，也期盼更多電影人能創作以金門為主的好劇本、好電影，帶動金門的周邊文創產業發展。

金門三創服務平台說明，趨勢講座系列今年度一共有四場，7月22日的場次為第一場，後續將陸續安排「網路新媒體發展與社群網路平台未來」、「物聯網與小型零售業應用」、「玩咖啡的斜槓人生」等三場趨勢講座，邀請以上各領域的傑出創業家，一同來與金門的青創青年交流、尋找合作聯盟的可行性。

金門三創服務平台表示，本次趨勢講座除了歡迎有意創業的青年報名，也歡迎對電影產業有興趣的朋友一同來參加，除了能瞭解電影文創產業的成功秘訣、更對電商結合文創能有進一步的瞭解。（報名網址：https://pse.is/54z5uw）名額有限，額滿為止，也歡迎臉書搜尋「金門青年三創服務平台」或LINE好友搜尋@kod4743g，獲取更多相關訊息。