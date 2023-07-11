在國際兒童合唱團比賽的常勝軍「屏東PUZANGALAN（希望）兒童合唱團」，合唱團在2023第12屆國際博拉姆斯合唱比賽當中，勇奪兒童組金質獎第一名、聖樂組金質獎第一名、民謠組金質獎第二名，立委陳瑩直呼真的是「嚴重優秀」，更讚美希望合唱團「讓世界聽見台灣」。

希望合唱團因2016年在蔡英文總統就職典禮上領唱國歌，合唱團原規畫同年7月前往中國大陸廣東參加合唱節表演，因此遭中國大陸無理封殺，失去表演收入的情況下，直接影響合唱團出國比賽的經費，當時蔡英文總統、民進黨立法院黨團及各界共同捐助之下，合唱團順利出賽，且不負重望在匈牙利參加Cantemus國際合唱節獲得銀牌，其後也不斷在國際賽事獲得佳績。

陳瑩指出，這次國際博拉姆斯合唱比賽，共有加拿大、瑞士、捷克、玻利維亞、德國、以色列、義大利、波蘭、愛沙尼亞等14個國家、27個合唱團參與比賽，籌措出國比賽經費相當困難，希望合唱團執行長蔡義方表示．「募款一切從零開始時，因為物價上漲到超過預期，起初覺得可能沒辦法帶孩子們去圓夢，但總在最後期限之際，都能獲得各界的幫忙與協助，真的很感謝大家!目前我們仍在德國，帶著孩子們到各地演唱，讓世界聽台灣」。

2016年發生出國比賽經費短缺問題後，立委陳瑩也從此與合唱團結下不解之緣，每年都會透過各式管道協助爭取補助與贊助，幫忙合唱團籌措出國比賽的經費，除肺炎疫情嚴峻的期間外，希望合唱團年年出國比賽，也年年獲得佳績。正因為合唱團的小朋友們，經常至各地表演比賽，小朋友的行李箱都是老舊破損居多，甚至有行李箱連輪子都已不見，今年陳瑩特別媒合企業捐贈客製的黃色行李箱，送給合唱團的每位小朋友。

陳瑩3日在桃園機場為小朋友送機時，鼓勵大家這次比賽一定要「非瑩不可」，小朋友們果然沒有讓大家失望，勇奪兒童組金質獎、聖樂組金質獎二獎項的第一名，以及民謠組金質獎第二名，合唱團接下來將在德國參加5場音樂會、瑞士2場音樂會，「讓世界聽見台灣」。

陳瑩表示，相當感謝團長陳來福、領隊蔡義方、指揮吳聖穎老師、伴奏龔珊慧老師、志工吳信如與于娟，謝謝他們對小朋友的指導與照顧！合唱團才能締造有如天籟之音的「世界美聲」。