為避免農藥殘留影響健康，許多人會透過鹽、小蘇打粉或醋來洗蔬菜，但此方式真的正確嗎？對此，營養師林冠良表示，其實最好洗菜方式還是使用流動的清水。他提到，像是很多人洗菜會添入小蘇打粉，理論上透過酸鹼中和的概念是可行，但降解酸性農藥需12小時，而洗菜不可能耗費這麼久時間，所以沒效果。另外，農委會提醒，蔬果要先洗再切，若先切再洗易把農藥殘留吞下肚。

林冠良在臉書專頁「林冠良營養師Siin」發文表示，許多民眾會透過鹽、小蘇打粉或醋來洗蔬菜，其實都不合適，並一一進行說明。首先是鹽，他表示附著在蔬果上的農藥成分多為偏脂溶性的物質，而鹽水對脂溶性化合物的溶解度不好，效果不比用清水沖洗乾淨。

再來是小蘇打粉，林冠良說明，其屬弱鹼性，理論上可助降解酸性的農藥，但是PH9時，降解也需12小時，通常洗菜10多分鐘就解決，所以沒效果。最後是醋，他指出，其為酸性，用酸來洗酸性的農藥，完全是弄巧反拙。

林冠良強調，最好還是用流動的清水來洗蔬菜，至於一些酵素類的洗潔劑，確實可助分解脂溶性的農藥，但切記還是要用流動的清水來清洗。

除此，農委會曾提醒，蔬果要先洗再切，若先切再洗，包括把蔬果切段、蒂頭切掉及去皮等，會容易使表面農藥殘留，從切口處滲入組織，導致食用料理時易把農藥殘留吞下肚。