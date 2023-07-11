知名歌唱天后李玟5日離世享年48歲，突如其來的噩耗震驚兩岸，而她生前影響力遠至海外，在歐美創下多項成就，其中包含她成為首位登上奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手。豈料，但有粉專發現有間國外媒體「Film Junkie」誤認李玟為劉亦菲，令人相當傻眼。

出生於香港的李玟（CoCo Lee）自小移居美國，曾發行過中文、英文和粵語專輯，也擔任過迪士尼動畫電影《花木蘭》的中文配音，同時演唱其主題曲《自己》（Reflection），她也為電影《臥虎藏龍》唱過主題曲《月光愛人》（A Love Before Time），並入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，更是首位受邀奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，在歐美國家擁有高人氣。

近日紛絲專頁「小威的一生」發現外媒可能將劉亦菲與李玟搞錯：「百萬粉專 Film Junkie Po文『花木蘭女演員李玟逝世』然後放了一張李玟和劉亦菲的照片。在資訊發達的時代這篇文竟然還在然後20萬個讚？ 是侮辱李玟還是詛咒劉亦菲啦。」截圖中只見Film Junkie以電影《花木蘭》女星頭銜報導李玟的死訊，並配上劉亦菲飾演花木蘭的電影海報，該貼文還有20萬粉絲按讚、2.6萬轉發。

貼文曝光，網友們紛紛留言回應：「西方人不能辨別東方人的臉我以為只是都市傳說」、「CoCo二十三年前在美國闖得很辛苦，為了宣傳各地演出，唱到嗓子都壞了，她當時是真的有實力，專輯也好聽，無奈當時美國市場對亞裔仍不友善。」，不過也有網友指出「李玟有幫花木蘭配過角色聲音演出，就被認定聲音演員！？因我印像中的好萊塢幫動畫角色配音是算演一部電影的片酬！！」

據悉，Film Junkie在臉書粉絲團上自稱是「媒體／新聞機構」，旨在報導影視相關新聞，並擁有135萬追蹤者， Film Junkie在該新聞內文中表示，李玟曾替電影《花木蘭》中文版配音，並配上2020年劉亦菲主演的真人版《花木蘭》劇照，有可能將迪士尼於1998年推出的動畫版《花木蘭》和真人版搞錯，由李玟擔任配音的是1998年台灣版《花木蘭》，香港版由陳慧琳配音，大陸版則是許晴配音、葉蓓配唱。