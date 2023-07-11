POV: You're celebrating a #HRDerby win with Vladdy 💥 pic.twitter.com/UmkrX8zv3P — Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 11, 2023

藍鳥猛將小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）勇奪全壘打大賽冠軍，他的父親老葛瑞洛是當年與洋基投手王建民交過手的名人堂球星，老葛在2007年摘下全壘打大賽冠軍，相隔16年又是他的兒子摘冠，不得不佩服他家族的「全壘打DNA」。

小葛瑞洛賽後透過翻譯說：「老實講，2007年的事情我不太記得了，但我現在感覺很棒，非常開心、非常驕傲父親和我都拿了冠軍。」被問到父親是否有指點一下全壘打比賽的訣竅，小葛瑞洛笑說：「什麼都沒教，只說多敲全壘打。」

亞軍阿羅薩雷納（Randy Arozarena）稱讚說：「小葛的力量難以置信。」小葛瑞洛總計26轟、21轟（後攻）、25轟其實並非最高，但他勝在耐力強與輸出穩定，即使次輪有點失去節奏也能很快回穩。次輪他是最後一位打者，緊接著是決賽首位打者，休息時間最短。小葛瑞洛說：「有些人以為這很簡單，這其實不簡單，連續全力揮棒3分鐘的消耗非常大。」

當然對決順序也很重要，無論是誰碰上首輪41轟的J-Rod都肯定要輸，奪冠熱門阿隆索（Pete Alonso）不幸就落在J-Rod手裡，他是後攻的一方，看完了J-Rod的神勇表現大概也沒鬥志了。職籃NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）都推文驚嘆：「J-Rod實在有夠離譜。」然而次輪J-Rod就因疲勞只敲20轟，讓小葛瑞洛順利闖進決賽。近年比賽獎金提高，小葛瑞洛可獲得100萬美元（新台幣3134萬）。