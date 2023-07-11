上周美國國債殖利率大幅飆升，讓美國銀行團隊發出警告，當2年期美債殖利率觸及頂峰時，都會發生金融風險事件，包括1997年的亞洲貨幣危機與2007年的全球金融危機，而上周美國2年期美債殖利率觸及5.12%，創下2007年6月以來的新高，此一指標也亮起紅燈。

綜合外媒報導，除了2年期美債殖利率創高，10年期美債殖利率也回升至4%以上，為今年2月以來的高點，英國十年期國債殖利率創下2008年以來的新高，突破去年十月養老基金爆發危機的4.64%水準。

報導提到，高利率風險再度成為市場波動的主要原因，美銀的核心觀點認為，渡過貨幣緊縮的高峰之前，不會知道貨幣緊縮的殺傷力有多大，而現在顯然還沒有到達能了解全部衝擊的時刻。

美國銀行也列出一項指標，即「央行中的央行」國際結算銀行（BIS）追蹤的數據發現，G20國家的非金融債務規模達到250兆美元，金融危機爆發後已經成長了一倍。

美銀也說明，2年期美債殖利率觸頂時產生的金融事件有大有小，輕度是1995年12月墨西哥比索危機，中度則是1997年10月亞洲貨幣危機，重度的則是2007年8月全球金融危機。