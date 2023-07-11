搶攻暑假旅宿商機，知本老爺以多項夏季限定優惠為旅人打造好玩又好吃的精彩夏日！即日起至8月28日，預約入住知本老爺夏季住房專案「翻玩老爺，樂遊台東」，每房贈獨家設計桌遊卡牌乙組，雙人行一泊二食每晚8,100元+10％。知本老爺小頭目夏季活動營也正式登場，今年小頭目們將一起採竹筍、SUP、馬武窟溪划竹筏，即日起至8月25日，各梯次營隊熱烈報名中。此外，酒店更限量推出知本老爺X春一枝夏季聯名冰品禮盒，用來自台東的沁涼冰棒，陪伴旅人度過燦爛盛夏。

今夏知本老爺推出獨家設計桌上遊戲「翻玩老爺，樂遊台東」，將知本老爺酒店特色、台東景點、在地美食、文化元素繪製成一張張童趣可愛，兼具收藏價值的精美卡牌，玩家不僅能在遊戲中認識知本老爺及台東，更能體會知本老爺希望傳遞給旅人「從心出發、在地觸動、以人為本、記憶回甘」的服務精神，透過趣味遊戲，發現知本老爺和台東的暖心美好。即日起至8月28日止，預約入住知本老爺夏季住房專案「翻玩老爺，樂遊台東」，雙人行一泊二食每晚8,100元+10％起，每房再贈「翻玩老爺，樂遊台東」乙份，大小朋友皆能一同賞玩珍藏。

知本老爺與台東知名品牌「春一枝」首次聯名合作，推出知本老爺X春一枝夏季聯名冰品禮盒，內含具有在地特色的高人氣口味「夏雪芒果冰棒」及茶香濃郁的「紅烏龍煉乳冰棒」各4枝（共8支），用冰涼爽口的香甜冰棒，陪伴大家迎接盛夏！知本老爺X春一枝夏季聯名冰品禮盒售價688元/盒，全程冷凍安心宅配，限量販售，售完為止。