夏日炎炎，溫度直升讓人失去胃口，國泰飯店觀光事業旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店，特別選用夏季盛產帶有迷醉香氣、口感細緻香甜的枋山愛文芒果，設計出三款季節限定的爽口開胃甜品，「芒果生乳捲附義式奶酪」、「法式香緹愛文芒果蛋糕」、「法式千層芒果蛋糕」即日起開賣，在炎熱的夏天用美味甜品踢開惱人暑氣。

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店選用台灣在地愛文芒果，在蛋糕品質和用料上嚴格把關，除了挑選本地優質酪農直送鮮乳、更使用法國空運鮮奶油、日本進口麵粉、自然農法土雞蛋以及百花蜜等食材，為食安把關。

「芒果生乳捲附義式奶酪」，使用輕柔蓬鬆的蛋糕體混合法式鮮奶油，滑順的金黃色多汁果肉被軟綿蛋糕體完整包覆，搭配附上手工熬煮芒果醬的義式芒果奶酪，入口綿密的奶香氣息，一次品嘗兩種口感，每一口都能品嘗到芒果的香氣。

「法式千層芒果蛋糕」成為女性顧客最常點名的單品，遵循古典法式手法，經過層疊的輕薄餅皮，多層次細膩的堆疊，搭配橙花漬芒果與法式香緹奶油夾層，打造出最夢幻的幸福滋味。而針對慶生需求最受青睞的是「法式香緹愛文芒果蛋糕」特別選用百花蜜的蛋糕體甜而不膩口，再鋪上清甜無負擔的新鮮芒果果肉，清爽鮮奶油點綴搭配迷人香氣的芒果，交織出夏季裡最美好的滋味。

慕軒飯店也推出壽星專屬住房專案，凡預訂專案含自助式歐陸早餐，再贈精選紅酒、蛋糕，平日更加碼房型升等，於館內一樓威士忌酒吧、二樓義大利餐廳用餐，出示身分證明文件，再享結帳85折，尋找7、8、9月生日的壽星一起慶祝！

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