許多大學生都會舉辦營隊，吸引高中職學生、新生參與，近日台北科技大學資材營近30名大學生辦完營隊後，於8日晚間來到台北市民大道上的店家 「大道創意料理快炒」用餐，豈料一群人還沒有等到菜全部上齊，就把免費招待的兩鍋飯全部吃光，因店家無法補白飯，事後跑到Google評論留下一星負評，事件曝光後雙方當事人均出面回應了。

熱炒店來不及煮白飯！北科大學生爆氣灌留言：不補白飯是什麼意思

8日晚間，北科大資材營學生致電「大道創意料理快炒店」預訂20位左右到店用餐，沒想到實際到場消費的學生卻將近30位，這群大學生疑似辦完活動餓過頭，沒有等菜上齊就狂添白飯，甚至每碗白飯都被添成小山，2桶白飯就這樣直接被學生盛光光。

學生後來向店家反應白飯不夠，但店家來不及煮，於是先請對方點菜單上的炒麵，卻被學生當場拒絕，事後學生到Google評論狂洗1星留言，「說個笑話熱炒店不補飯」、「我們失言聯盟老大說要飯沒飯」、「8點後不補飯不知道是怎麼樣」、「30多人來吃，不補白飯是什麼意思」。熱炒店老闆看到後氣得回應，「今天原本客人不多，單純就是煮一鍋備一鍋，你們臨時告知約20人才接的，但結果一下來30幾人，2鍋免費的飯吃完了，現場來不及煮飯，有問題嗎？」

27人分食不到半桶白飯？熱炒店老闆調監視器開嗆：不是讓你吃到飽

另名當事學生則留言，27人聚餐卻只能分食半桶不到的飯，也沒有再補第2桶，店家表示，要吃可以點炒飯或炒麵，最後平均1人只吃2小碗白飯，菜份量也沒有很多，「第一次遇到熱炒店白飯這麼便宜的東西怕客人吃，難道要我們乾吃菜嗎？說還沒吃飽的話可以點炒麵！為什麼要點炒麵份量少又貴，熱炒的菜錢是本來就有包含白飯的，憑什麼要我們加點炒飯、炒麵，不給我們飯，說出去會被同行笑吧」，同時也強調「身為大人可以不用這樣欺負學生，真正的事實我相信老天都看在眼裡」。

對此熱炒店老闆再度回應，白飯需要時間烹煮，「白飯沒收你錢我們只是提供，不是讓你吃到飽」，雖然他當天沒有在場，不過他強調自己有問過外場員工，也調了監視錄影畫面，並留下電話要學生前來看證據。

北科大資財營總召還原事發經過！突刪文曬和解照：我們會記取這次教訓

事後，北科大資財營總召9日澄清，當時他們實際吃到的飯量不足2鍋，而且當天提供裝飯的碗是熱炒店常見的小碗，「我們的工作人員共27位前去用餐，有1位同學沒吃、3位同學吃半碗、13位同學吃1碗、3位同學吃1.5碗、7位同學吃2碗，平均每位同學僅吃到了1.2個小碗的飯量」。

學生認為，除了他們以外，現場還有8位客人，店家當下也可以接納27位同學，加上先前20位同學用餐沒有遇到白飯吃完的情況，用餐過程長達1小時10分鐘都不見到店家補白飯，27人消費約6千元、1人255元僅能吃到1.2小碗飯量，「我們覺得十分不合理」，總召說雖然在Google評論確實意氣用事，但所言都是真實遭遇。

事後北科大資財營臨時將聲明刪除，並貼上與熱炒店老闆合照，表示已經與老闆解開誤會，「在店家的評論下刷負評確實是我們的錯，沒有和店家先說好也是我們的問題，感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓」。