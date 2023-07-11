夏天冷氣壞掉令人崩潰，不少人發現要找師傅維修很不容易，一名網友好奇詢問，聽說冷氣師傅月薪10萬起跳，很缺工卻沒有年輕人想做，讓他很好奇背後原因，也引起網友討論，對此，一名冷氣師傅回應說，這份工作又熱又累，幾乎要全年無休，薪水是真的不錯，但要能扛得住辛苦才會有賺頭。

一名網友近日在PTT上詢問，常常看到有人說冷氣師傅的月薪破10萬，夏天要找人來修冷氣都要排隊，甚至還有人等到夏天結束，都找不到人來修冷氣，到底為什麼沒有人想當冷氣師傅，明明薪水就很高。

貼文引起網友討論，「這麼累+危險的工作，10萬哪算高薪，而且是師傅等級才有這個薪水，剛開始搞不好連22K都沒有」、「扛30公斤、踩鋁梯安裝，一般人都做不了」、「看到有些去大樓安裝冷氣，吊掛作業看得讓人心驚膽戰」、「真的很危險的工作，如果不小心摔下來，後果不堪設想。」

一位冷氣師傅則發文回說，他最高紀錄曾在1天裝7組分離式冷氣，一大早出門工作到晚上10點多才回家，當天的工錢加上賣機器的淨利就超過10萬，可是這個工作不是想做就做的，而且裝了冷氣以後，事後的維修保養也都要顧，客人叫就要趕過去，如果慢了幾次可能就會損失客戶，因此幾乎全年無休，只有過年才能放假。

冷氣師傅表示，他因為是自己當老闆，所以才可以日薪達到10萬，如果去外面給人家請的話，那錢可能就會少很多，但10萬的月薪應該還是有保證的，只不過做這行就是又熱又累，因此很多年輕人都不想做，但只要扛得住就有賺頭。